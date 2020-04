The Mandalorian, ecco tutte le ultime novità dalla docuserie Disney+ su Star Wars

In occasione dell'annuale appuntamento col May the 4th Disney+ regalerà ai fan di The Mandalorian uno speciale dietro le quinte della serie con Pedro Pascal. Adesso la piattaforma ha rivelato nuovi dettagli sulla docuserie: continuate dopo il salto per scoprirli!

Disney Gallery: The Mandalorian, è una serie documentario che ci accompagnerà per mano in tutte le fasi della realizzazione della serie creata da George Lucas e John Favreau per un totale di 8 episodi di circa un'ora ciascuno.

In ogni capitolo ci saranno i commenti di Favreau, momenti inediti e un gran numero di invertite al cast che, capeggiato da Pascal, vanta professionisti del calibro di Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Emily Swallow, cui si sono aggiunte le special guest Taika Waititi, Bill Burr e Mark Boone Junior.

Di seguito le sinossi ed i titoli dei primi quatto episodi:

- Ep 1: "Directing". Nel primo episodio i produttori parleranno dei percorsi individuali che li hanno portati alla sedia di regia e ci mostreranno come sono stati filmati gli episodi di The Mandalorian;

- Ep 2: "Legacy". Il team dietro The Mandalorian analizzerà l'influenza dello Star Wars di Geoge Lucas sulla serie;

- Ep 3: "Cast". Pedro Pascal Gina Carano e Carl Weathers racconteranno la realizzazione di The Manadalorian;

- Ep 4: "Technology". Favreau e la qua squadra raccontano le innovazioni nelle tecniche di riprese che sono state necessarie per realizzare The Mandalorian;

Disney Gallery: The Mandalorian arriverà su Disney+ il prossimo 4 maggio, ma nell'attesa non perdete nessuna delle nuove uscite dello Star Wars Universe sulla piattaforma