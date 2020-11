Disney Gallery: The Mandalorian 2, il documentario sulla serie è pronto a tornare?

La docuserie Disney Gallery The Mandalorian ci ha permesso di osservare da vicino le tecniche utilizzate da registi, attori e professionisti: a quanto pare vedremo qualcosa del genere anche per quanto riguarda le nuove puntate.

Per il momento non c'è la conferma ufficiale, ma un report di What's on Disney Plus indica che il debutto dovrebbe avvenire il 25 dicembre 2020 su Disney+ Australia. La maggior parte dei contenuti della piattaforma vengono pubblicati contemporaneamente in tutto il mondo, per cui è lecito aspettarsi l'uscita del primo episodio del documentario a fine anno anche in Italia.

The Mandalorian chiuderà la seconda stagione il 18 dicembre e non sarebbe affatto male continuare ad approfondire il mondo ideato da Jon Favreau con Disney Gallery. Vi ricordiamo che, oltre alle riprese del backstage e ad approfondimenti sulle tecnologie utilizzate, il documentario includeva anche delle discussioni tra l'ideatore della serie, i vari registi e i tecnici coinvolti, utili per capire la visione dietro a The Mandalorian e l'approccio nei confronti del materiale originale ideato da George Lucas.

L'unico interrogativo è come avranno fatto a registrare un documentario del genere nel bel mezzo della pandemia. A meno che il tutto non sia stato filmato l'anno scorso, è probabile che stavolta vedremo Jon Favreau, Dave Filoni e Bryce Dallas Howard ben distanziati oppure in collegamento via web. Non resta che attendere per avere conferme, anche se al momento i riflettori sono tutti puntati sulle entusiasmanti battaglie che ci aspettano in The Mandalorian 2.