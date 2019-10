Disney+: Gillian Jacobs e Paul Scheer dirigeranno il documentario Marvel's 616

Le produzioni originali in arrivo su Disney+ includeranno anche dei documentari e, tra i progetti già annunciati abbiamo Marvel’s 616, di cui sono stati forniti alcuni nuovi dettagli, inclusi i nomi di due dei registi. Gillian Jacobs e Paul Scheer, infatti, dirigeranno un episodio ciascuno della docu-serie antologica.

Marvel’s 616 è descritta come una serie che "esplora l'intersezione tra il ricco corredo di storie Marvel, personaggi, creatori e tra il mondo esterno". Data la natura antologica del progetto, ogni episodio avrà un regista diverso e verranno affrontati argomenti tratti "dal ricco contesto sociale, storico e culturale, diventato inseparabile dalle storie dell'universo Marvel". Verranno analizzati, per esempio, il mondo del cosplay, il legame tra la Marvel e l'hip-hop, o ancora le storie di alcuni illustratori della Casa delle idee.



Gillian Jacobs è conosciuta per aver interpretato Britta Perry nell'apprezzata Community ed è anche protagonista di Love, serie targata Netflix. Ha già diretto i corti The Queen’s Code e Shattered.

Paul Scheer è comparso in The League, Veep e nella sit-com ABC Fresh Off the Boat. Anche lui ha già lavorato dietro la camera da presa, nello specifico in alcuni episodi di Children’s Hospital e Drive Share.

Tra gli altri documentari in sviluppo dalla piattaforma della casa di Topolino, segnaliamo Behind the Attraction, serie prodotta da The Rock e che mostrerà il dietro le quinte dei vari parchi a tema Disney. Anche The Imagineering Story sarà dedicata ai parchi, anche se al centro dell'attenzione ci saranno le opere d'ingegneria che si nascondono dentro i parchi divertimento.