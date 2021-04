Disney+: le grandi storie non finiscono mai nel nuovo spot rilasciato agli Oscar

Nel suo primo anno sul mercato, anche e soprattutto a causa della pandemia, il servizio streaming Disney+ ha potuto contare su ben pochi contenuti originali, ma per fortuna, ora le cose sembrano essere nettamente migliorate e ci attende un 2021 ricco di sorprese.

Il nuovo spot della Disney rilasciato nel corso degli Academy Awards 2021 evidenzia quello che è il nuovo punto di forza della casa di Topolino, ovvero la realizzazione di nuove produzioni che permettono ai fan di non dire mai addio ai personaggi a cui sono tanto legati. Questi insomma, significa che il marketing della Disney sarà incentrato per i prossimi anni soprattutto su spin-off, revival e reboot e tra questi spiccano ad esempio la serie Turner e Hooch, sequel del celebre film con Tom Hanks e la nuova stagione di High School Musical. Non mancano poi ovviamente le produzioni legate a franchise di grande successo come Marvel e Star Wars.

"Questa idea che le grandi storie non debbano finire è il nostro marchio di fabbrica", ha affermato Andy Baker, vicepresidente del marketing di Disney+. "Quando una storia viene raccontata, non vuoi che finisca o quando lo fa, vuoi sapere cosa succede dopo, dove vanno quei personaggi. Disney+ è il luogo in cui puoi rispondere a questa domanda e vedere cosa succede dopo".

Lo spot Disney+ invita gli abbonati a continuare a seguire i propri personaggi preferiti in nuove avventure, insieme ai programmi e ai film originali in cui quelle storie sono iniziate per la prima volta, in un catalogo che tra vecchi e nuovi contenuti risulta essere sempre in continua espansione. La voce narrante è quella di Tom Hiddleston, che porterà il suo Loki dal Marvel Cinematic Universe ad una nuova serie Disney +, che debutterà il prossimo 11 giugno.