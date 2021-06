Disney+, gli highlights della settimana: cosa guardare in streaming?

Disney+ e il nuovo canale Star portano, ogni mese, nuova linfa al servizio di streaming di Disney. Da inizio mese ad adesso abbiamo osservato tantissime novità sia per quanto riguarda i film che le serie televisive, ma vediamo cosa vedere ora che il mese di giugno sta giungendo al termine.

La misteriosa accademia dei giovani geni (25 giugno)

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi.

Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo. Vi lasciamo alla nostra recensione in anteprima.

PRIDE (25 giugno)

In PRIDE, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy Award (This American Life, Mildred Pierce) e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize (Flee, The Report), sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione.

La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni ‘50 alle “guerre culturali” degli anni ‘90 e oltre, esplorando l’eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale. Con personaggi meno conosciuti come Madeleine Tress o il videografo degli anni ‘80 Nelson Sullivan, che ha raccontato come il centro di New York si stesse svuotando durante l’epidemia di AIDS, la serie presenta anche figure internazionali come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, lo scrittore Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt.

L’evoluzione dei diritti e delle identità transessuali attraverso i decenni è tracciata con interviste e filmati d’archivio di pionieri come Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis. PRIDE è prodotta da Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina & Stacy Scripter per VICE Studios e Christine Vachon & Sydney Foos per Killer Films.

Boris le prime 3 stagioni (25 giugno)

Arrivano su Disney+, all’interno della sezione Star, tutte e 3 le stagioni di Boris. Questa serie tv dimostra che le produzioni televisive potrebbero non essere ciò che uno si aspetta. Boris getta uno sguardo ironico e caricaturale sulle disavventure quotidiane della troupe mentre gira la serie televisiva fittizia di bassa qualità “Gli Occhi del Cuore 2”.

In vista dei prossimi remake live-action Disney in arrivo, vi ricordiamo che all'interno della piattaforma sono disponibili due grandi classici dell'animazione come Pinocchio e La Sirenetta. La storia ispirata al celebre romanzo di Collodi, lo ricordiamo, sarà rivisitata in chiave live-action da Robert Zemeckis, mentre il rifacimento de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey è in lavorazione proprio in questo periodo in Sardegna.