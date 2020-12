Disney+ e Hulu diventeranno un'unica piattaforma? Ecco gli ultimi rumor

Gira voce che Walt Disney Company, proprietaria dei servizi streaming Hulu e Disney+, stia pensando di unificare le piattaforme e redistribuire così il proprio catalogo.

Secondo quanto segnalato dal sito Collider, infatti, diversi esecutivi di Hulu starebbero lasciando le proprio posizioni (o gli è stato chiesto di lasciarle) in previsione della "fusione".

Ma perché considerare una mossa del genere?

Per molti paesi del mondo, questo è stato l'anno del debutto di Disney+, la piattaforma family friendly che può vantare contenuti brandizzati e di grande successo come Marvel e Star Wars, sui propri televisori, andando così ad aggiungersi a coloro che avevano potuto usufruirne già dal 12 novembre 2019.

E stando agli ultimi report, sappiamo che nell'ultimo trimestre del 2020 Disney+ ha raggiunto quota 73 milioni di abbonati al servizio, mentre Hulu, piattaforma streaming sì indirizzata a un target di riferimento più ampio, ma presente attualmente solo in determinate nazioni, ne ha fatti registrare circa 36.6.

E soddisfacenti o meno che possano essere questi numeri, non pensate che farebbe più scena poter dire "più di 100 milioni di abbonati a un unico servizio"? Questo sembrerebbe essere uno dei ragionamenti dietro il probabile accorpamento delle due piattaforme, oltre ovviamente al fatto che così sarebbe più "semplice", per loro e per noi, poter usufruire del più ampio catalogo a disposizione della compagnia (che ricordiamo, include adesso anche le varie proprietà Fox).

Dopotutto, di recente Disney+ stava esplorando l'idea di iniziare a fornire più contenuti per adulti, magari tramite l'aggiunta di una sezione apposita il cui accesso sarebbe idealmente limitato solo agli utenti in possesso di una password o un codice. Perché dunque non farlo aggiungendovi direttamente l'altro servizio di cui già si dispone?

Rimarrebbero comunque da risolvere questioni non poco spinose, tra i vari add-on di cui dispone Hulu negli States, e i vari accordi per i diritti a livello internazionale, ma chissà che il prossimo 10 dicembre, durante l'annunciata riunione degli investitori Disney, non si parli proprio di questa possibilità.