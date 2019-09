Disney+: I Simpson e Star Wars Rebeles tra le serie più attese del servizio

In attesa del lancio previsto per il 12 novembre negli Stati Uniti, Disney+ si è reso disponibile nei Paesi Bassi con un free pilot per esplorare le tante proprietà della Casa di Topolino presenti nel catalogo.

Il nuovo servizio streaming debutterà con l'uscita di The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars, e ha già promesso l'arrivo di ben 8 serie targate Marvel Studios nel giro di pochi anni, ma una nuova ricerca ha cercato di scoprire quali sono le serie più attese tra quelle già esistenti.

I dati raccolti da Parrot Analytics e pubblicati da Variety hanno evidenziato che I Simpson e Star Wars Rebels sono ampiamente le serie più richieste dai fan che a novembre si iscriveranno al servizio streaming.

Per arrivare a questa conclusione la compagnia ha monitorato diverse fonti tra cui i social media, la condivisione di foto, i blog, il rating dei fan e dei critici e la condivisone dei file. Oltre agli Stati Uniti a ricerca è sta inoltre estesa a Olanda, Canada e Nuova Zelanda, ovveroni primi paesi in cui il servizio debutterà tra il 12 e il 19 novembre.

Questa è la top 5 degli show più attesi in USA e Canada:

I Simpson

Star Wars Rebels

Mickey Mouse Club

Ducktales

Andi Mack

Qui invece trovate le preferenze dei Paesi Bassi:

I Simpson

Star Wars Rebels

Duck Tales

Mickey Mouse Club

The Incredible Dr. Pol (Nat Geo)

Oltre alla conferma di Ducktales, Disney+ ha anticipato la presenza di altre serie animate come Cip & Ciop agenti speciali, Darkwing Duck e Talespin. Ricordiamo però che il catalogo del servizio cambierà da paese a paese in base alla distribuzione dei diritti: in Olanda, per esempio, almeno inizialmente saranno presenti molti più film dei Marvel Studios rispetto agli Stati Uniti.