Disney+: In arrivo dei corti animati con protagonista Mickey Mouse, tutti i dettagli

Oltre ai nuovi film prodotti da Disney+, il colosso dell'intrattenimento ha appena annunciato di essere al lavoro su una nuova serie con protagonista uno dei personaggi più famosi dell'animazione mondiale: ci riferiamo a Mickey Mouse.

La celebre multinazionale ha fatto sapere infatti che i festeggiamenti per l'anniversario della creazione del personaggio comprenderanno anche la messa in onda di "The Wonderful World of Mickey Mouse", una serie di corti animati diretti dallo stesso gruppo vincitore di un Emmy per il loro lavoro su Disney Channel. La prima coppia di cortometraggi sarà trasmessa quindi il prossimo 18 novembre, mentre i due successivi saranno pronti a partire dal 27 dello stesso mese.

I restanti capitolo saranno disponibili nel corso degli ultimi mesi del 2020, mentre la Disney ha già annunciato che produrrà una seconda stagione che verrà trasmessa nell'estate del 2021. Per adesso non conosciamo ancora altri dettagli riguardo la trama dei corti e lo stile di animazione, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi saranno pubblicate le prime immagini e la sinossi ufficiale. Nel frattempo vi segnaliamo che nel catalogo di Disney+ sono stati aggiunti dei classici del cinema italiano con Roberto Benigni e Massimo Troisi, tra cui "Non ci resta che piangere","La vita è bella" e "Il postino".