Disney+: tutto quello che includerà, anche un nuovo film su Phineas & Ferb

Al D23 la Walt Disney Pictures ha presentato ufficialmente la nuova piattaforma digitale Disney+, che aprirà i battenti a novembre in USA (in Italia arriverà ma, probabilmente, il prossimo anno).

Come consuetudine, Disney ha ufficializzato Disney+ ed ha mostrato i suoi primi contenuti al D23. Tra le conferme anche un revival televisivo di Lizzie McGuire, che vedrà per protagonista proprio Hilary Duff. Ma non è tutto: la piattaforma digitale includerà anche un nuovo film esclusivo del duo Phineas & Ferb. Il titolo sarà Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe e vedrà i due eroi della storia salvare Candance dagli... alieni!

Oltre a diramare un nuovo trailer per il lancio - che trovate qui sotto - è stata mostrata anche l'interfaccia e il modo per cambiare e creare utenti all'interno della piattaforma (il video è poco più sotto).

E' confermato che Disney+ includerà tutti i titoli d'animazione sia della Walt Disney Pictures che della Pixar Animation Studios e che, a differenza di quanto accade per Netflix, saranno permanenti all'interno del catalogo. La piattaforma digitale ospiterà anche più di 5000 episodi degli show originali classici dei Disney Channel, il che arricchirà ancora di più l'offerta che propone la Casa di Topolino agli appassionati.