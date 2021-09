Disney+ introdurrà la pubblicità? La risposta del CEO Bob Chapek

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità che venga inserita della pubblicità all'interno della piattaforma streaming Disney+. A questa possibilità ha risposto il CEO Bob Chapek, come viene riportato anche da qualche ora su Movieweb. Ecco le parole che il dirigente Disney ha usato per approfondire l'argomento.

Chapek starebbe valutando i pro e i contro dell'implementazione di un modello di pubblicità per la piattaforma. Tra i progetti futuri per lo streaming della compagnia, anche una nuova serie Disney di Chris Columbus:"... Ad esempio Disney+ ha molti giovani spettatori e l'idea di poter considerare l'aggiunta della pubblicità su una piattaforma simile è completamente differente rispetto a quando ne discutiamo per Hulu. In questi casi devi prendere in considerazione un approccio individuale e cerchi di capire se c'è l'opportunità [di agire in un certo modo]. E bisognerebbe domandarsi cosa cambierebbe nel tempo. Perché è qualcosa di davvero malleabile, in questo momento" ha dichiarato Chapek.



Per quanto riguarda Hulu, il CEO ha dichiarato:"Siamo davvero compiaciuti dei risultati dell'addressable advertising di Hulu. E ci troviamo bene con l'impostazione attuale di Disney+. Ma non vuol dire che in futuro le cose non possano cambiare e che la compagnia non possa guardare ad un incremento del livello di addressable advertising per le nostre piattaforme".

Sempre in merito a Hulu, Chapek ha dichiarato:"Ritengo che ciò che guida la strategia di Hulu sia una combinazione di ottimi contenuti che attirano parecchia attenzione, interesse e spettatori".

