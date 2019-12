Disney Junior rinnova Mira, Royal Detective per una seconda stagione

Mira, Royal Detective è una nuova serie animata, a base di avventure e misteri, il cui debutto è previsto per il 2020, ma si è già guadagnata il rinnovo per una seconda stagione. A darne l'annuncio è stato Joe D’Ambrosia, vice presidente senior della programmazione originale e general manager di Disney Junior.

La serie è ambientata nella terra fittizia, ma di ispirazione indiana, Jalpur e segue le avventure di Mira (doppiata da Leela Ladnier) , una ragazza coraggiosa e piena di risorse. La regina le assegna il ruolo di investigatrice reale e così Mira viaggia per il regno e prova ad aiutare coloro che hanno bisogno. In ogni episodio sono presenti elementi che celebrano la cultura e le usanze dell'India, tra racconti, musica, cibo, moda, lingua, arte e danza.



A proposito del rinnovo, D'ambrosia ha dichiarato: "Mira, Royal Detective non ha ancora debuttato eppure abbiamo già visto l'entusiasmo crescente per questa serie su una giovane ragazza coraggiosa ed emancipata che non si ferma davanti a nulla pur di risolvere un caso. Per assicurarci di avere abbastanza misteri in serbo per Mira, siamo contenti di iniziare la produzione della seconda stagione e non vediamo l'ora di introdurla al mondo nel 2020".



Ricordiamo agli appassionati della Casa di Topolino che è stata confermata la data del lancio di Disney+ in Italia. Invece, restando in tema Disney Junior, sono in arrivo dei cortometraggi in stop-motion con Topolino e tutti i suoi amici.