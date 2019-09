Disney+: al lancio saranno disponibili le serie animate Marvel come Spider-Man e X-Men

Il catalogo di Disney+ continua ad arricchirsi e gli ultimi ingressi che entreranno a far parte della piattaforma di streaming faranno felici i fan delle serie animate Marvel.

Dopo la conferma dell'arrivo di serie molto amate come Ducktales e Darkwing Duck, l'operazione nostalgia continua con l'annuncio di una nuova infornata di prodotti che saranno disponibili al lancio.

Come potete leggere nel tweet in calce all'articolo, gli utenti che si abboneranno al nuovo servizio della Casa da Topolino potranno vedere le serie animate di Spider-Man (1981 e 1994), X-Men (1992), Spider-Woman (1979), Spider-Man and his Amazing Friends (1981), Iron Man (1994), Fantastic Four (1994), Incredible Hulk (1996), Silver Surfer (1998), e per finire Spider-Man Unlimited (1999).



Chi è cresciuto con questi cartoni negli anni 90 probabilmente accoglierà questa notizia con tanta gioia, mentre per gli altri può essere un'occasione per scoprire le avventure televisive di questi supereroi, andate in onda prima degli adattamenti cinematografici, risalenti per lo più agli anni 2000, e prima dell'esplosione innescata dalla nascita del Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda le serie venute dopo il 2000, invece, ancora non si sa se verranno inserite o meno nel catalogo.



Sembra che Disney+ sia stato ben accolto dal pubblico e il numero di abbonati potrebbe essere più alto di quello che si aspettava l'azienda. Secondo una ricerca, si potrebbe arrivare a 80 milioni di sottoscrizioni entro i primi cinque anni.