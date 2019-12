Disney al lavoro sulla serie TV ispirata al film Turner & Hooch

Il 2019 è da record per Disney, complice il grande successo al box office dei suoi film e del lancio negli Stati Uniti del servizio streaming Disney+. Ad aggiungersi al nutrito catalogo di film e serie TV troveremo anche un adattamento per piccolo schermo di Turner & Hooch.

Lungometraggio del 1989 conosciuto in Italia con il titolo "Turner e il casinaro", raccontava la storia del detective Scott Turner, caratterizzato da un'ossessione per la pulizia, alla ricerca dell'assassino di un suo amico e padrone di Hooch, cane che finirà per adottare ma che sconvolgerà la sua vita perfetta. Il ruolo del protagonista era affidato a Tom Hanks, la pellicola fu un successo commerciale, guadagnando 71 milioni di dollari al box office di fronte ad una spesa complessiva di 13 milioni.

Sembra quindi che le intenzioni dei dirigenti di Disney siano di produrre una serie TV che riprenda le vicende del film, al lavoro sulle puntate troveremo Matt Nix mentre 20th Century Fox collaborerà insieme alla Casa di Topolino. La notizia arriva da Deadline che avvisa come il progetto non sia ancora stato confermato, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più sull'avanzamento dei lavori.

