Disney+, Marvel presente al Comicon: novità in arrivo per le serie MCU?

Disney + ha annunciato la presenza della Marvel al prossimo "Comi-Con", che si terrà in modalità virtuale quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria internazionale. L'evento è stato chiamato Comi-Con @ Home e si svolgerà dal 22 al 26 di luglio nella sede di San Diego, dov'era stato programmato prima della pandemia.

Tra i progetti presentati da Disney+ ci sarà anche l'attesissima docu-serie "Marvel's 616" - annunciata l'anno scorso dalla Marvel Entertainment - il cui pannello "Look Inside Marvel's 616" si svolgerà il 23 luglio alle 13:00 p.m. PT (21:00 BST). Il pannello vedrà discutere i due registi - Gillian Jacobs e Paul Scheer - insieme ai produttori esecutivi - Sarah Amos e Jason Sterman - della realizzazione della serie antologica originale Disney+, ecco il comunicato:

"Marvel's 616 esplora come la ricca eredità di storie, personaggi e creatori della Marvel esiste all'interno del "mondo fuori dalla tua finestra". Ogni documentario, diretto da un regista unico, esplora le intersezioni tra narrazione, cultura pop e fandom nell'universo Marvel. Unisciti ai registi Gillian Jacobs, Paul Scheer e ai produttori esecutivi Sarah Amos e Jason Sterman mentre discutono della realizzazione di questa serie antologica Disney + originale con il moderatore Angélique Roché".

L'annuncio ufficiale di Disney + sulla presenza al Comi-Con vede anche altri due suoi spettacoli : uno è il film d'animazione "Phineas e Ferb The Movie: Candace Against the Universe" , ed anche la prima serie sceneggiata dal National Geographic, "The Right Stuff" che segue sette piloti della Nasa al culmine della Guerra Fredda.

Curiosi di sapere quali dettagli sveleranno registi e produttori sulla docu-serie Marvel? Manca poco, l'attesa sta per finire, fateci sapere cosa ne pensate, restate connessi.