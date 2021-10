Disney+ tra Marvel e Star Wars: il calendario delle uscite tra il 2021 e il 2022

Disney+ ha annunciato l'arrivo di circa 10 serie di Star Wars entro il 2023. Importante l'impegno del colosso dello streaming con il franchise di George Lucas, ma non solo. Infatti prossimamente molti saranno anche gli arrivi per quanto riguarda la Marvel: ecco il calendario di uscite di prodotti seriali tra il 2021 e il 2022.

Per quanto riguarda Star Wars, dopo l'arrivo natalizio di The Book of Boba Fett, previsto per il 29 Dicembre, dovremmo iniziare l'anno con diverse novità. In primis il 2022 potrebbe vedere il ritorno di The Mandalorian di cui sono iniziate le riprese circa 2 mesi fa. Potremo poi rivedere Ewan McGregor nei panni del protagonista nella serie su Obi-Wan Kenobi, che sarà ambientata tra la fine de La vendetta dei Sith e l'inizio di Una nuova speranza. Sarà poi la volta di Visions, una speciale raccolta di cortometraggi in stile anime, su cui tutti si sono posti una domanda: è canonico? Momentaneamente sembrerebbe di no.

Sembre nel 2022 dovrebbe arrivare Andor, serie live-action prequel di Rogue One. Nei panni del protagonista troveremo Diego Luna, che sarà Cassian Andor. E non sarà l'unico live action ad essere realizzato, perché in futuro dovrebbe arrivare anche Ahsoka, spin-off di The Mandalorian che avrà come protagonista Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano. A completare la serie di spin-off dello show con Pedro Pascal sarà Rangers of the New Republic che seguirà un gruppo di soldati della Nuova Repubblica.

Ancora da definire invece la data d'uscita di Lando, un altro live-action che vedrà come protagonista il Lando Calrissian di Daniel Glover, che potrebbe riprendere il ruolo dopo Solo: A Star Wars Story. Ci aspettiamo, in futuro, di avere altre notizie circa prodotti seriali del franchise in arrivo.

Ma non è finita qui, perché parlando di Marvel l'agenda non è di certo meno fitta. Si inizierà con Hawkeye, la serie su Kate Bishop e Occhio di Falco che dovrebbe chiudere questo 2021 in cui gli Studios hanno esordito con le loro produzioni seriali. Il 2022 dovrebbe invece aprirsi con Ms.Marvel, inizialmente prevista per la fine di quest'anno. Si proseguirà con Moon Knight, che introdurrà Oscar Isaac nel MCU nei panni di Marc Spector, e con She-Hulk, che invece vedrà la talentuosa Tatiana Maslany come protagonista.

Il 2022 dovrebbe chiudersi con Secret Invasion. Ma la Marvel sta già pensando al 2023, con prodotti come Ironheart ed Echo, su cui abbiamo ancora poche notizie. Intanto, il programma attuale, sembra già sufficiente a tenerci impegnati per un po', portando sui nostri schermi protagonisti vecchi e nuovi. Siete pronti?