Disney+: i film Marvel e Star Wars nel promo che dà il via ai preordini

In attesa di sapere la data di lancio in Italia, Disney+ ha aperto i preordini che per chi usufruirà del servizio negli Stati Uniti a partire dal prossimo 12 novembre.

L'annuncio è accompagnato da un breve teaser che mette in evidenza i grandi brand che saranno presenti sulla piattaforma: dai film animati della Pixar e dei Walt Disney Animation Studios, passando per i documentari di National Geographic e arrivando a Marvel e Star Wars. Potete trovare il promo in calce alla notizia.

Disney+ debutterà il 12 novembre in USA, Canda e Olanda, unico paese europeo in cui è stato annunciato ufficialmente il servizio e dove da diversi giorni è disponibile un free pilot, per poi lanciare una settimana dopo, il 19 novembre, in Australia e Nuova Zelanda.

Oltre ai film presenti nel catalogo - nel teaser vengono mostrati titoli come Ribelle - The Brave, Avengers: Endgame, Frozen, Il Ritorno dello Jedi, Il Risveglio della Forza, Monsters & Co, Guardiani della Galassia e Il Libro della Giungla - Disney ha annunciato l'arrivo di diverse serie tv, live-action e animate, tra cui Star Wars: The Mandalorian (disponibile al lancio), The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, e Monsters at Work.

Qui potete trovare il catalogo completo del servizio al lancio negli Stati Uniti, che differirà almeno in parte da quello italiano per via dei diritti.