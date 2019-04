Disney+: i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente i loro progetti

Non solo Falcon & The Winter Soldier, già annunciato dalla Disney durante la conferenza stampa per presentare agli investitori Disney+, la nuova piattaforma digitale dello studio.

La serie tv incentrata sui personaggi di Falcon e di Soldato d'Inverno - che vedrà ufficialmente il ritorno di Anthony Mackie e di Sebastian Stan -, disponibile entro il primo anno di vita della piattaforma digitale, non sarà l'unico show dei Marvel Studios a far parte del pacchetto. Lo studio ha confermato l'arrivo di Loki, una serie tutta incentrata sullo storico personaggio della saga di Thor; cosi come al cinema, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che Tom Hiddleston riprenderà i panni del villain anche nello show.

E' ufficializzata anche la terza serie televisiva incentrata sui personaggi di Visione & Scarlet Witch, sebbene a riguardo non siano stati forniti dettagli. Paul Bettany e Elizabeth Olsen riprenderanno i loro rispettivi ruoli nella serie che sarà titolata, a quanto pare, WandaVision.

Confermata da Feige in persona anche la serie antologica What If, già rumoreggiata in rete lo scorso marzo. La serie What If sarà totalmente animata e sarà composta da episodi auto-conclusivi del tipo "Che cosa sarebbe successo se fosse stata Peggy Carter ad assumere il siero del SuperSoldato?". Per nessuna delle tre serie è stata fornita una data indicativa di quando saranno disponibili su Disney+.

Parlando di film, invece, Feige ha confermato che titoli come Captain Marvel, Iron Man, Iron Man 3 e Thor: The Dark World saranno disponibili il giorno del lancio mentre Avengers: Endgame nel corso del primo anno di vita della piattaforma digitale.