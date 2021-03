Disney+, a marzo arrivano seconda e terza stagione di DuckTales!

DuckTales è sempre stata una nota dolente nel catalogo Disney+: oltre agli episodi della serie originale, infatti, il catalogo italiano ha incluso sin dal suo esordio soltanto la prima stagione della serie reboot del 2017, con sommo dispiacere dei tanti fan che non aspettavano che un modo per godersi le avventure di Qui, Quo, Qua e Zio Paperone.

Una grossa delusione che, però, sta finalmente per essere sanata: nelle prossime settimane, infatti, faranno il loro esordio nel catalogo italiano di Disney+ anche la seconda e la terza stagione della serie sulla famiglia dei paperi!

L'annuncio è arrivato proprio in queste ore tramite l'account ufficiale della piattaforma: "A marzo insieme alla primavera sbocciano tante novità su #DisneyPlus! Dal finale di stagione di #WandaVision a The Falcon and the Winter Soldier, tutto questo e molto di più è in arrivo in streaming" si legge nel tweet corredato da un elenco di titoli tra cui figura anche quello di DuckTales.

Lo show sui nipotini di Paperino, ricordiamo, è giunto al termine proprio con il finale di questa terza stagione non ancora andata in onda in Italia: finalmente, dunque, anche i fan italiani potranno godersi il finale dell'apprezzatissimo show Disney. DuckTales a parte, comunque, qui trovate un elenco di insospettabili horror presenti su Disney+.