Disney+, le migliori uscite della settimana nel catalogo serie tv

Con l'arrivo di uno show come The Falcon and the Winter Soldier sulla piattaforma streaming di Disney+, sono in molti che hanno riscoperto l'amore per le serie originali targate Disney. Con l'aggiunta del canale Star, l'offerta è praticamente raddoppiata.

Tra le uscite principali della settimana troviamo:

I segreti delle balene dal 22 aprile

La nuova serie in quattro parti targata National Geographic prodotta dal regista premio Oscar e ambientalista James Cameron. Nella versione originale è narrata da Sigourney Weaver. Girata nel corso di tre anni in 24 località del mondo, la serie segue le balene in un viaggio epico e intimo che insegna che le balene sono molto più simili a noi di quanto non crediamo.

The story of God con Morgan Freeman dal 23 aprile

La docu-serie di National Geographic e Revelarion Entertainment che esplora le diverse religioni alla ricerca delle risposte esistenziali di cui tutti abbiamo bisogno. Chi è Dio? Da dove veniamo? Perché accade il male?

Grown-ish [stagioni 1-2] dal 23 aprile

Seguite Zoey Johnson mentre inizia il college e intraprende un esilarante viaggio verso l’età adulta. Dal produttore esecutivo di Black-ish, Kenya Barris, arriva una serie sui problemi attuali che affrontano studenti e coordinatori nel mondo dell’istruzione superiore.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alle 5 migliori serie sul servizio Star di Disney+, la palla passa a voi: quale tra queste serie vedrete?