Disney, Monsters at Work: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Pixar

È passato meno di un mese dall'annuncio della serie TV Disney ispirata a Monsters & Co., scopriamo quindi qualche dettaglio in più dello show che sarà presente nel catalogo del servizio streaming della Casa di Topolino.

Monsters at Work mostrerà ai fan le conseguenze delle scoperte fatte dai protagonisti del film, che avranno forti ripercussioni sulla società dei mostri al centro del film del 2002. Seguiremo quindi le vicende di nuovi personaggi, che potete vedere nella foto presente in calce alla notizia: in particolare il protagonista sarà Tylor Tuskmon, appena laureatosi alla Monster University e che dovrà adattarsi nel cercare di far ridere i bambini, così da ottenere la loro energia. Oltre a lui ritroveremo anche James Sullivan e Mike Wazowski, che nella versione originale saranno doppiati di nuovo da John Goodman e Billy Crystal, nel cast saranno presenti anche alcune nuove voci, come quella di Ben Feldman, Henry Wrinkler, Lucas Neff, Alanna Ubach e Mindy Kaling.

Per ora non conosciamo ancora il numero di puntate della prima stagione, mentre sappiamo che la serie sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 2 luglio. Cosa ne pensate di questo show? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco alcune scene mai viste di Monsters & Co..