Disney+ e National Geographic: il mondo è un'avventura con Turisti curiosi con Bob e Mack

In arrivo su Disney+ la nuova ed commovente docu-serie Turisti curiosi con Bob e Mack, che ci porteranno per mano in un viaggio padre-figlio alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro pianeta, tra paesaggi mozzafiato e millenarie civiltà

La serie completa, nata dalla partnership tra National Geographic e il corrispondente della ABC news Bob Woodruff, seguirà i due protagonisti in un viaggio epico tra luoghi inaspettati e regioni spesso conosciute per i loro conflitti: li vedremo alle prese con escursioni, immersioni e parapendio in alcuni dei luoghi più belli e sorprendenti nel pianeta.

Turisti curiosi con Bob e Mack non è solo un viaggio fisico, ma anche spirituale: ex corrispondente di guerra, gravemente ferito da una bomba esplosa in strada mentre era inviato in Iraq nel 2006, Bob ha sempre fatto in modo che i suoi figli non crescessero spaventati da quello che gli è accaduto. Il reporter ha visto e vissuto il lato peggiore di questi luoghi, ma ora con Mack ne esplorerà quelli più belli, dando vita ad una storia di seconde possibilità. E. In questo viaggio, gli spettatori condivideranno con i Woodruff i momenti più forti e toccanti che li porteranno a cambiare prospettiva non solo su persone e luoghi, ma anche sul loro rapporto.

"Non potrei essere più entusiasta di condividere questa serie con gli spettatori di tutto il mondo" ha dichiarato Bob Woodruff. "È l’occasione di una vita per stare con Mack e scoprire insieme come ogni luogo del pianeta abbia il potere di sorprendere, stupire e ispirare, nonostante il suo passato".

I sei episodi arriveranno il prossimo 24 luglio su Disney+ e con essi ci avventureremo in tour lontani dai percorsi più battuti,con escursioni in Colombia, Papua Nuova Guinea, Etiopia, Pakistan, Libano e Ucraina.