Disney+, da Oceania a Zootropolis: tutte le serie sui classici in arrivo

Durante il Disney Investor Day dello scorso anno sono state annunciate una miriade di nuove serie tv, dalla Marvel a Star Wars passando per le serie Walt Disney Animation Studios, spettacoli completamente nuovi ispirati ad alcuni degli amati film classici.

Ecco tutto quello ciò a cui la Disney sta lavorando:

Baymax

Basata su Big Hero Six e ambientata a San Fransokyo, la serie è incentrata sul robot infermiere amato dai fan Baymax. Dovrebbe arrivare sul servizio di streaming nel 2022 e sarà la prima serie animata in assoluto dei Walt Disney Animation Studios.

Zootropolis+

Zootropolis+ torna nella frenetica metropoli dei mammiferi del film in una serie di cortometraggi diretta da Trent Correy e Josie Trinidad.Zootropolis+ approfondisce la vita di alcuni dei personaggi più intriganti del lungometraggio, tra cui Fru Fru, i talentuosi ballerini tigre di Gazelle, e il bradipo pieno di sorprese, Flash. La serie debutterà su Disney+ nella primavera del 2022.

Tiana

In arrivo su Disney+ nel 2023, Tiana è una serie comedy musicale con protagonista la straordinaria imprenditrice che ora è la principessa del regno Maldonia. Le nuovissime avventure esplorano sia Maldonia che l'amata città natale di Tiana, New Orleans. Tiana è la prima principessa ad avere la sua serie Walt Disney Animation Studios.

Oceania, La Serie

In arrivo su Disney Plus nel 2023, è una nuova serie musicale, sequel del film, che segue la vivace viaggiatrice Vaiana mentre si avventura ben oltre la barriera corallina. Lo show televisivo è il 17° programma Disney ad essere basato su uno dei loro film. Jennifer Lee è la produttrice esecutiva della serie nonché la regista dei film Frozen.



Anche se non è ispirata ad alcun film vi segnaliamo anche Iwájú, nuovissima serie originale in arrivo su Disney+ nel 2022. La serie è una collaborazione unica nel suo genere tra Walt Disney Animation Studios e la società di intrattenimento a fumetti panafricana Kugali e i suoi fondatori Tolu Olowofoyeku, Ziki Nelson e Hamid Ibrahim.

Iwájú, che si traduce approssimativamente in "Il futuro" in lingua Yoruba, è intrisa di fantascienza. La serie è ambientata a Lagos, in Nigeria, ed esplora temi profondi di classe, innocenza, sfidando lo status quo.

“Questo spettacolo unirà la magia e l'esperienza dell'animazione Disney con il fuoco e l'autenticità della narrazione Kugali. Iwájú rappresenta un mio sogno d'infanzia per raccontare la mia storia e quella del mio popolo” ha detto il regista Ziki Nelson.



Se non ricordate tutte le serie annunciate al Disney Investor Day date un'occhiata al nostro approfondimento e fateci sapere nei commenti quale attendete di più!