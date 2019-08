Disney+ offre tre anni di abbonamento a 141$ per gli utenti degli USA

A novembre Disney+ sarà finalmente disponibile per l'utenza statunitense e, probabilmente, proprio il periodo del lancio della piattaforma streaming targata Disney sarà il momento più conveniente in cui sottoscrivere l'abbonamento.

Nelle ultime ore è infatti girata la notizia secondo cui, per gli utenti con residenza negli USA, Disney vorrebbe mettere a disposizione un piano per un abbonamento triennale a cifre davvero convenienti: si parla di 141 dollari per tutti e tre gli anni di abbonamento, cifra che per il costo standard della piattaforma ammonterebbe a quella da pagare normalmente per soli due anni. Il terzo anno, insomma, sarebbe praticamente regalato.

L'offerta sarebbe accessibile comunque soltanto ai membri del D23, il fan club ufficiale di Disney, ma non dovrebbe essere limitata solo a coloro che hanno effettuato una delle tante sottoscrizioni a pagamento. Il termine indicato per la scadenza della promozione coincide con il Labor Day 2020.

Non ci sono ancora indicazioni su eventuali promozioni simili per gli utenti europei ed italiani, ma non ci risulta difficile ipotizzare che Disney non mancherà di proporre offerte convenienti anche da queste parti, soprattutto considerato che gli spettatori europei sono in genere molto più restii degli americani a pagare più di un abbonamento a servizi streaming e, ad oggi, c'è un colosso di nome Netflix da detronizzare.

I primi cittadini europei a poter usufruire di Disney+ saranno gli olandesi, che potranno abbonarvisi dal prossimo 12 novembre esattamente come gli americani. Disney, comunque, non seguirà il modello Netflix: è già stato annunciato che gli episodi delle serie TV inedite verranno caricati sulla piattaforma a cadenza settimanale, e non tutti in una volta.