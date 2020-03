Disney+ da oggi in Italia: la mini-guida al catalogo serial

Disney+ è finalmente disponibile anche in Italia. Da oggi fan e spettatori italiani potranno lanciarsi nel fantastico mondo dei prodotti targati Disney, con alcuni dei titoli più attesi del Marvel Cinematic Universe, dello Star Wars Universe e dei prodotti Pixar. Ecco una mini-guida al catalogo delle migliori serie tv disponibili da oggi.

Dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account Disney+ potrete subito entrare nella lista dei prodotti disponibili dal lancio della piattaforma.

Selezionando le serie dalla barra delle opzioni in alto vi troverete le copertine delle serie tv che sono disponibili. Per effettuare una ricerca maggiormente dettagliata è possibile scorrere il menù a tendina nella quale è possibile ricercare la propria serie preferita tramite i titoli in primo piano, da The Mandalorian fino a High School Musical.



Le altre opzioni sono Azione/Avventura, Animazione, Commedia, Docuserie e Bambini. Queste opzioni vi permetteranno di accedere con maggior facilità alle varie sezioni e tipologie di show.

Per quanto riguarda i titoli maggiormente in voga troverete la prima serie live action dello Star Wars Universe, The Mandalorian. E ancora titoli come I Simpson o altri prodotti legati agli universi di Star Wars e Marvel come The Clone Wars e Agent Carter.

Tra gli show animati i più attesi sono Duck Tales e Darwing Duck, per non dimenticare la serie animata Marvel sugli Avengers.

Nel genere comedy troverete titoli storici di Disney Channel come Hannah Montana, Lizzie McGuire e Raven. Tra le docuserie la più attesa è certamente Il mondo secondo Jeff Goldblum mentre i bambini potranno scatenarsi con Cip & Ciop Agenti Speciali.

Disney+ non è limitato a dieci dispositivi ma ci sono alcuni limiti da conoscere; per saperne di più potete consultare i nostri approfondimenti e le nostre news su Everyeye. Inoltre la piattaforma Disney+ è disponibile su PS4 e Xbox One.