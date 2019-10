Disney+: online il trailer del documentario sulla realizzazione dei parchi Disney

Disney+ sta per arrivare con una ventata di magiche novità, sia Marvel che Disney, e la nuova piattaforma streaming è sicuramente uno degli eventi più attesi dell'anno. Ad ampliare la libreria video ci sarà anche "The Imagineering Story", documentario che racconterà delle innovative opere d'ingegneria che si nascondono dentro i parchi a tema Disney

Chi sono gli "Imagineers"? Il nome deriva dall'eccentrica unione delle parole "imagine" ed "engineers" e infatti gli imagineers sono dei veri e propri ingegneri dell'immaginazione, che hanno deciso di dedicare la loro carriera alla realizzazione dei sogni di grandi e piccini. È grazie a loro che i parchi divertimento Disney riescono a stupire milioni di persone ogni anno con le loro attrazioni e scenografie.

The Imagineering Story è una serie documentario alla cui regia troviamo Leslie Iwerks, famosa per il suo precedente lavoro The Pixar Story. Con la durata complessiva di sei ore, l'obiettivo della produzione è quello di raccontare l'intimo rapporto tra questi professionisti e la Casa dei Sogni, rapporto che inizia già dall'idea del primissimo Disneyland e che continua tutt'oggi.

Un addetto stampa del franchise afferma: "La storia di Walt Disney è stata raccontata, così come quella dei processi d'animazione, ma la storia degli Imagineers non ha ancora avuto i riflettori che merita. Da sempre questi professionisti hanno lavorato ai progetti Disney più importanti, già dai tempi di Walt Disney. Tre fili narrativi si sono intrecciati attraverso i decenni: lo spirito dei designer, l'abilità nel disegnare e il senso per gli affari dei parchi a tema."

Il trailer, di seguito nell'articolo, ci mostra in anteprima il viaggio che stiamo per fare all'interno delle più spettacolari attrazioni, fin dentro il labirinto di tunnel che si estende sotto ogni parco divertimenti. "Walt stabilì immediatamente uno standard per le attrazioni realizzate dagli Imagineers", spiega il trailer. "Standard che doveva sorprendere le persone, così che pensassero ' Wow! Come ha fatto la Disney a farlo? '".

Tra poco meno di un mese avremo tutte le risposte: Disney+ arriverà il 12 novembre!