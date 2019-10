Disney+ ordina Becoming, docuserie prodotta da LeBron James

Disney+ ha ordinato 10 episodi della docuserie Becoming, prodotta da LeBron James con la sua Springhill Entertainment, insieme a ESPN Films, Spoke Studios e ITV America. La serie racconterà l'ascesa verso la fama e il successo di musicisti, atleti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Becoming era originariamente stata creata da ESPN Films per Disney XD. L'episodio pilota, andato in onda nel 2014, raccontava proprio la storia di LeBron James e della sua ascesa ai vertici del basket mondiale.

Ogni episodio della serie sarà girato in stile documentaristico, a partire dalle riprese della città natale del protagonista e dei luoghi decisivi per la sua formazione. Saranno inoltre intervistati i familiari e gli amici, gli insegnanti, gli allenatori (nel caso degli sportivi) e altri personaggi che racconteranno aneddoti sulla vita delle star. Tra le celebrità che compariranno nella serie ci sono il cestista Anthony Davis, l'attore Caleb McLaughlin di Stranger Things, la giocatrice di basket Candace Parker e il rapper Nick Cannon.

Becoming è prodotto da LeBron James in collaborazione con Maverick Carter, Jamal Henderson e Philip Byron di SpringHill Entertainment. Brent Montgomery e Joe Weinstock sono i produttori esecutivi degli Spoke Studios, mentre Jordana Hochman e Rebecca Bruno sono i produttori esecutivi di ITV America.

Manca sempre meno al lancio della nuova piattaforma streaming Disney+, previsto per il 12 novembre. Saranno in catalogo anche le prime 30 stagioni dei Simpson e la serie live action Star Wars: The Mandalorian, in cui ci sarà un personaggio interpretato da Werner Herzog.