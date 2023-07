Disney pazza degli X-Men: la serie animata ha un futuro assicurato su Disney+?

Considerati i rumor che parlano della cancellazione di Spider-Man: Freshman Year, è rincuorante sapere che invece per quanto riguarda il franchise animato degli X-Men, pare che la Marvel e la Disney siano davvero contente del risultato, tanto che la nuova X-Men '97 potrebbe essere rinnovata ancora prima di debuttare in streaming su Disney+.

Al San Diego Comic-Con 2023, il produttore esecutivo e capo sceneggiatore di X-Men ’97 Beau DeMayo ha confermato che una seconda stagione è in lavorazione a Disney+. Ha anche annunciato che il team creativo di X-Men '97 sta "scrivendo il finale della stagione 2 in questo momento".

"Sta andando davvero, davvero bene. È come ho detto anche dentro (la sala del Comico-Con, ndr), siamo solo in fase di post-produzione della Stagione 1 e stiamo scrivendo letteralmente il finale di stagione per la Stagione 2 in questo momento. Sta andando bene. Non potrei essere più felice... È uno sforzo gigantesco con una produzione da guerriglia, cioè abbiamo una squadra piccola ma molto impegnata".

La prima stagione di X-Men '97 vedrà il ritorno di Ray Chase nei panni di Scott Summers/Cyclope, Cal Dodd nei panni di James "Logan" Howlett/Wolverine, Alison Sealy-Smith nei panni di Ororo Munroe/Tempesta e Jennifer Hale nei panni di Jean Grey.

Mentre non c'è una data di uscita ufficiale, la prima stagione dovrebbe essere distribuita entro la fine dell'anno. La produzione, come confermato sopra, è concentrata sulla seconda stagione ed è importante notare che Disney e Marvel potrebbero ancora rivedere i loro piani per la Stagione 2 se la prima non sarà il successo sperato su Disney+.

Continuando l'eredità di X-Men: The Animated Series, andata in onda dal 1992 al 1997, di sicuro c'è molta attesa verso questa nuova serie animata, che potrebbe finalmente unire il passato e il presente dei Marvel Studios e, chissà, magari creare anche un ponte tra il vecchio corso degli X-Men e il nuovo, che ancora deve essere introdotto nel Marvel Cinematic Universe.