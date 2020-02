Disney sta pensando ad Alison Brie di GLOW per il ruolo di She-Hulk?

Si sa veramente poco, ad oggi, riguardo questa She-Hulk: trama e cast della serie del Marvel Cinematic Universe che approderà su Disney+ sono ancora top secret, ma qualcosa si sta forse muovendo proprio per quanto riguarda il ruolo della sua protagonista.

Ad oggi non è stato infatti ancora annunciato alcun nome per il ruolo di Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner che proprio tramite una trasfusione del sangue di quest'ultimo si ritroverà ad ereditarne anche la capacità di fare sfracelli quando si arrabbia.

Daniel Richtmann ha però twittato qualcosa circa il fatto che Disney starebbe cercando, per il suo ruolo, un'attrice "tipo Alison Brie". L'attenzione si è ovviamente concentrata immediatamente sulla stessa star di GLOW, anche se l'età non giocherebbe esattamente a suo favore: finora si era parlato, infatti, di un'attrice di età a cavallo tra i venti e i trenta (Brie ha 36 anni e, per quanto ovviamente ancora decisamente giovane, risulterebbe quindi leggermente al di fuori del range di età preso in considerazione da Disney).

Si tratta, comunque, soltanto di voci: vedremo se nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti in tal senso o se tutto cadrà nel vuoto. Mark Ruffalo, intanto, qualche tempo fa ha espresso la sua preferenza per il ruolo di She-Hulk; poco fa è inoltre stato rivelato il titolo di lavorazione di She-Hulk.