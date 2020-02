Disney+ starebbe pensando a uno spin-off di Solo dedicato a Lando Calrissian?

Disney+ sarebbe pronto ad addentrarsi nuovamente in una galassia lontana lontana? Secondo alcune voci, una serie spin-off di Solo dedicata al Lando Calsrissian di Donald Glover sarebbe nell'aria.

Con la serie prequel dedicata a Cassian Andor, la serie con protagonista Obi-Wan, e ovviamente The Mandalorian, Disney+ era già diventata una delle succursali preferite dei fan di Star Wars, e se le attuali voci dovvessero avere un fondo di verità, lo status della piattaforma streaming potrebbe cementarsi ulteriormente.

ComicBookMovie, che riprende le informazioni da Star Wars Unity, avrebbe rispolverato un rumor di qualche mese fa che voleva in programma uno spin-off di Solo: A Star Wars Story per Disney+. Secondo le voci, l'eventuale show, quale che fosse il format scelto, avrebbe potuto focalizzare l'attenzione sull'Alba Cremisi o sul Sole Nero, e in una qualche capacità sarebbe apparso anche il giovane Lando.

Adesso però, sembrerebbe che suddetto spin-off possa invece essere ncentrato proprio sul carismatico personaggio interpretato da Glover.

Purtroppo, al momento non c'è modo di sapere di più al riguardo, o anche solo confermare che non si tratti di semplici rumor, ma vista la popolarità del personaggio in questione e l'hype che i progetti a tema Star Wars stanno avendo anche grazie al successo di The Mandalorian, potrebbe non essere poi un'idea così astratta.