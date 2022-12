Disney Plus, arriva la nuova serie Extraordinary: dalla trama pare il film Disney Encanto!

In attesa del nuovo piano con pubblicità di Disney Plus, la piattaforma di streaming on demand ha diffuso il trailer ufficiale di Extraordinary, la nuova serie originale comedy britannica che debutterà il 25 gennaio sulla piattaforma streaming con tutti gli otto episodi.

Un po' come accadeva nel Classico Disney Encanto, uscito l'anno scorso, Extraordinary è ambientato in un mondo in cui tutti sviluppano un potere al loro diciottesimo compleanno... tutti tranne Jen, che sta per compiere 25 anni e sta ancora aspettando di ottenere il suo. Non è nemmeno curiosa di sapere quale potrebbe essere: supervelocità? Occhi laser? La capacità di collegare una USB nel modo giusto ogni volta? Lo accetterà. Per fortuna, Jen può contare su Carrie che le impedisce di crogiolarsi nella sua autocommiserazione: inseparabili dai tempi della scuola, il loro rapporto oscilla tra l’essere sorella, genitore e una la spalla dell’altra. Insieme condividono un appartamento nell’East London con Kash, il fidanzato storico di Carrie.

Carrie ha il potere di mettersi in contatto con i morti, ma sente di essere stata messa in ombra dal suo stesso talento: a nessuno interessa quello che ha da dire? Kash prende molto sul serio il suo potere – la capacità di tornare indietro nel tempo – ma non disdegna di usarlo per rimediare a piccoli imbarazzi o a momenti in cui dice esattamente la cosa sbagliata a Carrie, da tempo sofferente. Il quarto membro dell’appartamento è un gatto randagio, rinominato Jizzlord dal gruppo, che nasconde un segreto sorprendente: a quanto pare anche i gatti hanno più potere di Jen.

Extraordinary è interpretato da un cast di talenti britannici emergenti, tra cui Máiréad Tyers (Jen), Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) e Luke Rollason (Jizzlord). Altri membri del cast sono Siobhan McSweeney (la mamma di Jen, Mary), Robbie Gee (il patrigno di Jen, Ian), Safia Oakley-Green (la sorellastra di Jen, Andy) e Ned Porteous (Luke). Scritta dalla creatrice e sceneggiatrice della serie, Emma Moran, un’autrice esordiente, e diretta da Toby McDonald (Ragdoll), Jennifer Sheridan (Rules of the Game) e Nadira Amrani (On the Edge), la serie racconta l’essere giovani e il viaggio per trovare la propria strada in un mondo confuso, quando tutto ciò che si può essere è “ordinari”.

La data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata al prossimo 25 gennaio.