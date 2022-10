Disney Plus e David Beckman, coppia da sogno: il trailer della serie Squadre da salvare

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica che debutterà mercoledì 9 novembre in esclusiva per tutti gli abbonati.

Coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty, vincitrice di premi BAFTA e RTS, e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, David Beckham: Squadre da Salvare è una serie commovente che vede David Beckham tornare alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica rischiando la retrocessione: per la star del Milan, del Manchester United e del Real Madrid, però, non si tratta di una lega qualsiasi…è la stessa in cui il campione giocava da ragazzo. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra.

Nel trailer esclusivo, che potete trovare all'interno dell'articolo, viene mostrato il primo incontro tra i Westward Boys e David Beckham, con uno dei membri che lo interroga sui rigori sbagliati. Per David, questo ruolo rappresenta un’opportunità per restituire la sua esperienza: lo si vede infatti fare da mentore ai ragazzi, fare discorsi ispirati alla squadra e persino rimettersi gli scarpini per provare a segnare il suo caratteristico calcio di punizione, che ha fatto la storia di questo sport.

David Beckham: Squadre da Salvare è l'ultimo contenuto esclusivo svelato per Disney Plus, dopo la serie tv Limitless con Chris Hemsworth e la nuova arrivata The Bear di Christopher Storer, serie originale FX già salutata come una delle opere migliori dell'anno per il piccolo schermo.

Cosa ve ne pare dello show con David Beckham, da queste prime immagini? Ditecelo nei commenti.