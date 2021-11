Disney Plus Day, i fan delusi si fanno sentire su Twitter

I fan hanno atteso con impazienza il Disney Plus Day di oggi, in cui speravano di vedere tanti trailer dei progetti Marvel e Star Wars in arrivo. Tuttavia in molti sono stati delusi, e lo hanno espresso sui social.

La Disney ha condiviso tutte le novità in arrivo nel suo catalogo in futuro. Peccato che non è stato presentato proprio ciò che ci si aspettava. Infatti è ovvio che tutti erano curiosi di vedere qualcosa in più di ciò che è stato pubblicato di Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk.

Peccato che alla fine dei conti il megatrailer ufficiale dei Marvel Studios per il Disney+ Day era soltanto una featurette speciale di 15 minuti, 7 dei quali non erano altro che riassunti di serie già viste come WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier e What If.. .?. Per quanto riguarda Ironheart e Armor Wars, non sono arrivati i dettagli di trama che tutti attendevano, mentre di Secret Invasion è stata ottenuta una ripresa.

Inutile dire che i fan di Star Was non se la sono vista meglio, e hanno chiamato questa giornata il "Marvel Day". Tutti infatti erano curiosi di vedere qualcosa in più su Star Wars: Obi-Wan Kenobi, l'attesissima serie con Ewan McGregor, ma niente da fare. Ecco alcune delle reazioni pubblicate da alcuni utenti su Twitter.