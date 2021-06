Disney Plus: la Pixar torna a fare paura con il nuovo trailer di Monsters at Work!

Disney Plus ha pubblicato nuovo trailer ufficiale di Monsters at Work, la prima serie tv dei Pixar Animation Studios in arrivo quest'estate sulla popolare piattaforma di streaming on demand.

La serie, che debutterà il prossimo 2 luglio, presenterà il ritorno di tanti amati personaggi dei due film della saga originale Monster & Co e Monster University, primi fra tutti gli iconici 'spaventatori' Mike e Sully; oltre a loro Monsters at Work, da intendere come un vero e proprio terzo capitolo della saga, introdurrà anche diversi nuovi personaggi, come Cutter, Val, Fritz, Duncan e Tylor. Nella versione originale, le new entry saranno doppiate rispettivamente da Alanna Ubach, Mindy Kaling, Henry Winkler, Lucas Neff e Ben Feldman, mentre dai film originali torneranno i mitici John Goodman e Billy Crystal nei panni di Sulley e Mike, John Ratzenberger come Yeti, Jennifer Tilly come Celia e Bob Peterson come Roz.

Il protagonista di Monsters at Work sarà Tylor Tuskmon, un mostro che si diploma come il migliore della sua classe alla Monsters University e arriva alla Monsters Incorporated per iniziare il lavoro dei suoi sogni come spaventatore. Ma la nuova politica aziendale predilige Jokester, un nuovo tipo di mostro chiamato non più a spaventare i bambini ma a farli ridere! Questo cambiamento manda in frantumi il piano di Tylor, che a questo punto si pone un nuovo obiettivo: diventare un Jokester.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con i Pixar Animation Studios è fissato, sempre su Disney Plus, per il prossimo 18 luglio, con l'uscita di Luca di Enrico Casarosa. Nel frattempo: sapete qual è il significato del nome Pixar? Se siete curiosi di scoprire, cliccate sul link evidenziato!