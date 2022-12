Disney Plus vi fa il regalo di Natale e rinnova una delle serie più amate dai fan

Con Natale 2022 ormai alle porte, qualsiasi regalo è gradito e Disney Plus ha appena annunciato una gradita sorpresa per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand.

E' stato infatti annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie originale Nuovo Santa Clause cercasi, rinnovo che arriva a pochi giorni dal finale della prima. La leggenda Disney Tim Allen sarà ancora una volta l’executive producer e continuerà a interpretare l’amato ruolo di Babbo Natale/Scott Calvin, mentre Elizabeth Mitchell riprenderà il suo ruolo della Signora Claus/Carol, dal franchise di successo targato Walt Disney Pictures.

La prima stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, che ha debuttato il 16 novembre, è attualmente disponibile in streaming su Disney+. “Questa serie ha avuto un impatto a lungo termine su tante famiglie, diventando davvero parte delle loro tradizioni natalizie annuali”, ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television. “Riproporre questo franchise sottoforma di serie è stato un vero e proprio dono e sono grato ai nostri partner produttori di 20th Television e, naturalmente, a Tim Allen e al suo team, di avere un motivo in più per festeggiare questa stagione natalizia”.

Allen ha interpretato per la prima volta Babbo Natale/Scott Calvin nel film Santa Clause del 1994. Elizabeth Mitchell ha esordito nel ruolo di Carol nel sequel del 2002 Che fine ha fatto Santa Clause?, quando il personaggio di Allen doveva trovare una signora Claus per poter continuare a essere Babbo Natale.