Disney Plus ci ripensa: il tributo a Stan Lee torna al suo posto in The Punisher

Il discusso tributo a Stan Lee in The Punisher era sparito dall'episodio della serie tv al quale era stato accostato originariamente subito dopo il passaggio dello show da Netflix a Disney Plus, ma adesso a quanto pare la Disney ha fatto marcia indietro.

Come segnalato da ComicBook in questi minuti, infatti Disney+ ha ripristinato il tributo a Stan Lee tagliato dalla serie qualche giorno fa: al momento, Disney+ non ha rilasciato dichiarazioni, né per quanto riguarda l'eliminazione dei tributi né il loro repentino 'restauro'.

Per chi non lo sapesse, il tributo di The Punisher a Stan Lee è stato oggetto di controversie fin dalla sua apparizione originale alla fine della seconda stagione della serie con Jon Bernthal, dato che la scritta 'In loving memory of Stan Lee' appariva alla fine di una scena particolarmente violenta che chiudeva la puntata in questione, distribuita due mesi dopo la morte del famoso fumettista. Recentemente, Disney Plus aveva anche modificato Falcon & The Winter Soldier, censurando una scena della serie ritenuta troppo violenta.

Ricordiamo che negli Stati Uniti le serie tv di Netflix dedicate ai personaggi Marvel - Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones e il crossover Defenders - sono passate tutte nel catalogo di Disney Plus. Secondo quanto riportato, i Marvel Studios sono pronti a produrre il reboot di Daredevil, le cui riprese dovrebbero iniziare già quest'anno. Inoltre, il personaggio di Charlie Cox, visto recentemente in Spider-Man: No Way Home, dovrebbe tornare prossimamente in She-Hulk e in Echo, la serie tv spin-off di Hawkeye dedicata a Maya Lopez.

