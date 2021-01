Disney Plus, scoprite tutti i titoli delle serie disponibili su Star dal 23 febbraio!

A meno di un mese dal lancio di Star su Disney+, la major ha diffuso una lista dei titoli che saranno inseriti nella libreria dal prossimo 23 febbraio. Insieme ai titoli, Disney ha fatto chiarezza anche su altri aspetti della nuova offerta, con prezzi e l'accesso alla nuova offerta. Disney+ amplia il proprio universo a disposizione degli abbonati.

Star sarà disponibile dal 23 febbraio in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

I contenuti saranno diversi a seconda della nazione.



Con 42 serie, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri. Star Original.

Oltre a serie tv acclamate come Buffy - L'ammazzavampiri, 24, Grey's Anatomy, Lost, X-Files e I Griffin, Star offrirà titoli adatti ad ogni esigenza e target. Tra le serie tv ci saranno il poliziesco Big Sky, Love, Victor, serie spin-off di Tuo, Simon, o serie drammatiche come Helstrom, con protagonista Forest Whitaker.



Ecco la lista delle serie tv che troverete su Star dal 23 febbraio:

24 (2001) (S1-8)

24: Live Another Day (S9)

24: Legacy (2016) (S1)

9-1-1 (S1-2)

La vita Secondo Jim (S1-8)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-10)

Atlanta (S1-2)

Big Sky (Star Original) (S1)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (S1-5)

Buffy l’ammazzavampiri (S1-7)

Burn Notice – Duro a morire (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show (S1-4)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4)

I Griffin (S1-17)

Feud (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (S1)

Grey’s Anatomy (S1-16)

Helstrom (Star Original) (S1)

High Fidelity (S1)

Homeland (S1-8)

How I Met Your Mother (S1-9)

Il lato oscuro dell’Europa (S1)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (Star Original) (S1-1)

Marte (S1-2)

Modern Family (S1-11)

O.J.: Made in America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (Star Original) (S1)

Station 19 (S1-2)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

The Americans (1-6)

Ugly Betty (S1-4)

X-Files (S1-11)



Attualmente l'abbonamento a Disney+ è disponibile a 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno. Dal 23 febbraio per i nuovi abbonati il prezzo salirà a 8,99 al mese o 89,99 euro all'anno. Per chi è già in possesso di un abbonamento Disney+ non vi sarà alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.



Nel frattempo sono arrivate novità sulla serie sequel di Monsters & Co. e anche diverse polemiche per la scelta di inserire il parental control per titoli come Gli Aristogatti, Dumbo e Peter Pan.