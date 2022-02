Disney Plus: secondo fonti interne la produzione dei reality sarebbe 'un disastro'

Disney è probabilmente il brand più potente al mondo nel settore dell'intrattenimento, ma ciononostante fonti interne all'azienda pare stiano portando a galla una situazione a dir poco problematica: la compagnia sarebbe totalmente incapace di produrre e vendere qualcosa agli spettatori che non sia legato alle sue famose IP, come i reality show.

Secondo un report di Business Insider, infatti, il processo di sviluppo dei reality per Disney+ sarebbe stato definito "un disastro". Una fonte interna ha descritto una serie di progetti come "ore e ore di sviluppo con il processo più folle per ottenere il via libera dove i clienti svolgono lavori non pagati che a nessun altro sarebbe richiesto senza un accordo di sviluppo, per poi vederli pure andare da nessuna parte".

Un altro problema che il report evidenzia è il fatto che Disney+ non ha molta richiesta di reality e contenuti senza uno script relativi a proprietà intellettuali Disney come Marvel o Star Wars, le due principali che contrano tutta la richiesta del pubblico e che occupano la maggior parte dello spazio in termini di contenuti originali. "Penso che siano in un momento in cui chiamano gente per fare cose che hanno già capito funzionano". Il suggerimento è che Disney+ non abbia ancora capito a fondo i suoi spettatori, ai quali possono interessare molto i contenuti incentrati sulle principali IP del servizio, ma non in maniera esclusiva, ad esempio possono avere anche altri interessi oltre a quelle.

"Lo trovo deprimente - è la dichiarazione di uno dei produttori - vorrei si aprissero di più perché sono il brand più forte sulla Terra. Vorrei potessero avere più immaginazione e vedere che il pubblico che ama Shang-Chi e Hawkeye vedrebbe anche dei contenuti che non riguardano solo arti marziali e tiro con l'arco".

Intanto, Disney continua a concentrare le sue attenzioni su Marvel e Star Wars, dato che stanno per arrivare in streaming la serie Moon Knight e prossimamente l'attesa Obi-Wan Kenobi.