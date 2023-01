Disney Plus svela 5 nuove serie tv originali esclusive: scopriamole insieme

In questi minuti Disney+ ha diffuso le prime immagini e le date di debutto di diversi titoli originali che arriveranno sulla piattaforma streaming on demand all’interno di Star nei prossimi mesi.

Tra queste, l’adattamento di Le piccole cose della vita (Tiny Beautiful Things) di Cheryl Strayed, il thriller psicologico Saint X, l’atteso La pazza storia del mondo, Parte II, la commedia musicale romantica Up Here e UnPrisoned di Onyx Collective. Scopriamole insieme:

Le piccole cose della vita : debutterà venerdì 7 aprile, basato sul bestseller di Cheryl Strayed, segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli (la protagonista sarà Kathryn Hahn di WandaVision e Agatha)

