Su Disney+ si potrà scegliere in che formato guardare I Simpson

Il lancio di Disney+ della scorsa settimana è stato nel complesso un grande successo per il colosso dell'intrattenimento. Disney+ ha superato i 10 milioni di abbonati in pochissimo tempo, e in generale le critiche sono state più che positive.

Ciò però non vuol dire che non ci sia stato qualche fisiologico problemuccio, uno dei quali riguardava I Simpson. Come già vi abbiamo raccontato, nel catalogo Disney+ non c'è l'episodio de I Simpson con Michael Jackson, per via delle note vicende che vedono coinvolto lo scomparso re del pop.

Inoltre la celebre serie animata è presente unicamente nel formato 16:9, e ciò fa sì che soprattutto le prime stagioni del cartoon si vedano piuttosto male sugli schermi moderni, che ne schiacciano l'immagine. Per questo, dati i feedback e le proteste di alcuni utenti, Disney ha deciso di rendere le prime 19 stagioni de I Simpson disponibili anche nel formato originale 4:3 a partire da inizio 2020.

Si tratta di un errore difficile da comprendere, visto che la presenza della gialla famiglia di Springfield fu uno dei principali punti a favore della piattaforma ai tempi della presentazione, e in altre serie animate, come quella degli X-Men o Boy Meets World, il problema non è presente, in quanto sono tutti già disponibili anche nel loro formato originale.

Fa piacere in ogni caso, che il colosso se ne sia accorto per tempo e che entro breve avremo la soluzione al problema.