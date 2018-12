Disney+ potrebbe rilanciare gli show Marvel cancellati da Netflix

Netflix ha recentemente annunciato la cancellazione delle serie Marvel Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. In attesa di sapere il destino di Jessica Jones e The Punisher, il chariman della divisione Disney direct-to-consumer Kevin Mayer, che si occupa di ESPN+, Hulu e l'atteso Disney+ ha aperto uno spiraglio sul ritorno degli show.

Quando durante un'intervista The Hollywood Reporter gli ha chiesto se avessero preso in considerazione di rilanciare le serie tv cancellate da Netflix, Mayer ha risposto: "Sono show dalla qualità molto alta. Non ne abbiamo ancora discusso, ma direi che è una possibilità."

Per quanto riguarda le strategie di Disney+, Mayer ha dichiarato: "Dobbiamo rendere i nostri contenuti il più esclusivi possibile per la nostra piattaforma. Dobbiamo creare l'app e il resto in modo che siano efficaci. Saranno disponibili contenuti dei nostri brand chiave, che è un fattore molto importante."

"Nel servizio ci saranno molti dei nostri marchi principali" ha continuato il chairman. "Alcuni di questi contenuti avranno una finestra di lancio iniziale, come una release cinematografica, alcuni andranno prima in tv, mentre altri saranno esclusivi del servizio. Stiamo creando molti contenuti originali."

Oltre allo show dedicato a Loki e l'eventuale serie su Scarlet Witch, Disney+ potrebbe quindi riportare ai fan Marvel anche il Diavolo di Hell's Kitchen & Co., e visto il grande successo ottenuto dagli show su Netflix risulterebbe una mossa tutt'altro che inaspettata.