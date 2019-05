Disney+ prepara una serie di 'cortometraggi' sui Muppets

Lo scorso anno, agli albori dell'annuncio della nuova piattaforma digitale della Disney (poi confermata come Disney+) veniva annunciato un potenziale reboot dedicato ai Muppet, ma da allora le notizie sono state piuttosto vaghe in merito.

Che ci fosse qualcosa in preparazione, effettivamente, lo aveva "annunciato" lo stesso Kermit in un'intervista di fine anno, in cui affermava che ci sarebbero state "delle grosse sorprese nel 2019" per i fan dei famosi pupazzi. Ed ora è The DisInsider a lanciare la presunta bomba: i Muppet torneranno, sì, ma con qualcosa di 'inedito' rispetto a quanto immaginato fino ad oggi.

Infatti, sembra che la Disney stia preparando per la sua piattaforma digitale una serie di cortometraggi unscripted di genere variety. Infatti i segmenti saranno incentrati su un game show, uno show di cucina ed un talk show. I corti dureranno non di più di 10 minuti e le riprese dovrebbero partire questo 9 giugno, per una release prevista per questo novembre su Disney+.

Questa serie di cortometraggi dovrebbe anticipare il nuovo serial televisivo dedicato ai Muppets, in arrivo nel 2020, e titolato provvisoriamente The Muppets Live Another Day. Sviluppato da Josh Gad insieme a Edward Kitsis & Adam Horowitz (C'era una volta), la serie dovrebbe essere ambientata subito dopo gli eventi del film I Muppets alla conquista di Broadway negli anni '80.