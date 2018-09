Disney prepara le serie live-action su Scarlet Witch, Loki e altri personaggi Marvel

Il Marvel Cinematic Universe continuerà ad espandersi con una serie di serial televisivi in live-action che avranno per protagonisti alcuni dei personaggi chiave dell'intero Universo della Marvel, svela il sito Variety.

A quanto pare, come svelato da Variety, la Walt Disney Pictures starebbe sviluppando, insieme ai Marvel Studios, delle limited series in live-action per la nuova piattaforma digitale della Disney che verrà lanciata nel 2019. Stando al sito, queste serie saranno incentrate su personaggi come Scarlet Witch e Loki e tutti quegli altri che sono importanti nell'Universo Cinematografico Marvel ma non hanno mai ottenuto un film tutto proprio. Variety menziona, per ora, sicuramente solo questi due personaggi ma conferma che la Disney sta sviluppando anche serial su altri personaggi del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare sia Elizabeth Olsen che Tom Hiddleston torneranno nei loro ruoli in queste serie che, stando a Variety, avranno un budget comunque 'importante' e saranno sviluppate interamente dai Marvel Studios (i quali avranno totale controllo creativo), con il presidente dello studio, Kevin Feige, coinvolto direttamente nella produzione.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli a riguardo né sappiamo la lista di personaggi che dovremmo vedere. Sarà comunque interessante capire il contenuto delle storie narrate in questa serie di serial in live-action e cosa andranno aggiungere, in termini di storyline, all'intero Marvel Cinematic Universe.