Disney+ ha presentato i pacchetti con i contenuti di Hulu e ESPN

Disney ha già fatto un bel salto nel mondo digitale annunciando una piattaforma streaming che sarà accessibile a partire da fine anno e chiamata Disney+. Ora i consumatori avranno l'opportunità di usufruire del servizio raggruppando altri due servizi di proprietà Disney, attraverso una tariffa mensile altamente competitiva.

L'annuncio è arrivato poche ore fa sulla Q3 Earnings Call della Disney, dal boss Bob Iger; Disney+, ESPN+ e la versione di Hulu con la pubblicità sarà compresa tutta in un pacchetto da 12,99 dollari al mese, quando il servizio Disney+ verrà ufficialmente lanciato a novembre.

Di per sé Disney+ costerà 6,99 dollari al mese o 69,99 dollari all'anno. Hulu attualmente ha una versione con la pubblicità da 5,99 dollari al mese o 11,99 dollari per la versione Premium, senza pubblicità.



ESPN+ d'altra parte sarà disponibile a 4,99 dollari al mese o 49,99 dollari all'anno. Il pacchetto farà risparmiare agli abbonati di tutti e tre i servizi quasi 5 dollari al mese del budget per lo streaming. Non è ancora stato predisposto un passaggio scontato alle versioni senza pubblicità.

"Punteremo ad avere un intrattenimento generale, e lo chiameremo Hulu, più intrattenimento per famiglie che è Disney+ e sport. E quel pacchetto che stiamo creando, quel pacchetto da 12,99 dollari in cui è possibile acquistare tutti e tre i servizi, offre ai consumatori un volume eccezionale, una qualità eccezionale e una varietà eccezionale, a buon prezzo" ha spiegato Bob Iger.

Il pacchetto sarà una delle offerte più competitive sul mercato, con un prezzo 3x1. Attualmente i pacchetti Netflix partono da 9 dollari al mese mentre i servizi streaming più recenti come WarnerMedia costano fino a 17 dollari al mese.

Nel corso del 2019 Disney ha superato gli 8 miliardi d'incasso e ha annunciato un reboot di Mamma, ho perso l'aereo destinato a Disney+.