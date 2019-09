Disney+: previsti 82 milioni di iscritti in cinque anni per il nuovo servizio streaming

Tra pochi mesi partirà ufficialmente una nuova era del panorama televisivo con il debutto di Apple e Disney nel mondo dello streaming on demand, e stando a una ricerca pubblicata dall'Hollywood Reporter la piattaforma della Casa di Topolino potrebbe superare gli 80 milioni di iscritti entro il 2024.

Nonostante gli 82 milioni di abbonati previsti per Disney+ in soli cinque anni, il dominio di Netflix (almeno per il momento) sembra però tutt'altro che in pericolo: sempre secondo il report, infatti, il colosso dello streaming tra il 2018 e il 2024 dovrebbe ottenere altre 79 milioni di sottoscrizioni portando il suo totale complessivo a 219 milioni di abbonati.

Le proiezioni per il numero di abbonati nel 2024 indicano Disney+ al terzo posto dietro anche ad Amazon Prime Video, che nell'arco dei prossimi cinque anni potrebbe arrivare a quota 127 milioni di iscritti al servizio.

Considerando i 13 milioni previsti al momento per Apple TV+, le sottoscrizioni totali sarebbero così distribuite: Netflix 23%, Amazon 13%, Disney+ 8%, Apple 1%. Il restante 55% sarebbe rappresentato da altri servizi come HBO Max e Hulu e soprattutto dal 30% di abbonati presenti in Cina, dove queste piattaforme non sono disponibili.

Buone notizie per Netflix anche sul fronte dei ricavi, che secondo le proiezioni dovrebbero passare da 15 miliardi nel 2018 a 35 miliardi nel 2024. Nonostante il minor numero di abbonati, invece, i ricavi previsti per Disney+ si attestano sui 7,4 miliardi contro i 6 miliardi di Amazon Prime Video.

