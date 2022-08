Disney+ è prima, supera utenti Netflix e lancia abbonamenti ADV: i prezzi dall'8 dicembre

Giornata storica per Disney+, che diventa il primo servizio streaming in assoluto a superare gli abbonati del competitor Netflix, parzialmente in crisi. Ma non si ferma qui: il piano di abbonamenti ridotti grazie alle pubblicità che Netflix promette di lanciare da mesi, Disney+ l'ha già pronto. Ecco i primi prezzi.

La Walt Disney Company sta mettendo in pratica una strategia di distribuzione martellante per i suoi servizi di streaming. Solo fra le serie di Star Wars e i tantissimi show in arrivo dal Marvel Cinematic Universe – solo ieri la serie animata I Am Groot, fra pochissimo lo She Hulk metà cinecomic metà legal drama, ora spinge sull’inclusività LGBT in Ironheart – riesce a riempire ogni settimana con nuovi prodotti originali. Questo le ha permesso, prima nella storia dello streaming, a battere chi lo streaming l’aveva lanciato: Netflix.

Con un chiusura di consuntivo che la porta a 221,1 milioni per il terzo trimestre fiscale del 2022, batte i 220,67 milioni del trimestre Netflix dopo che la società aveva perso un milione di abbonati negli ultimi tre mesi, la più grande subperdita dell’azienda dalla sua fondazione, frutto anche della fuga da panico generato dopo il primo calo di 200 mila e un momentaneo (quanto istantaneo) crollo in borsa del 38%. I numeri della Disney includono Disney+ (152 milioni), ESPN+ (22,8 milioni) e Hulu a (46,2 milioni). Sono gli stessi numeri che incoraggiano una quarta stagione di The Orville prima impossibile. Grazie a questo, Disney è in rialzo di quasi il 5% a Wall Street.

Nel frattempo, si porta anche avanti su Disney+ With Ads, che Reed Hastings promette da molto prima per Netflix senza essere riuscito ad arrivare a una quadra. I piani premium senza pubblicità di Disney+, attualmente a 7,99 dollari al mese o 79,99 all'anno, passeranno a 10,99 al mese o 109,99 all'anno entro l'8 dicembre. Oggi annunciano nuovi piani bundle mensili con ADV: Disney+ e Hulu a 9,99$; Disney+, Hulu ed ESPN+ a 12,99$. Questi invece i singoli piani ADV (e non) in arrivo:

- Disney+ Basic o Hulu Basic (con pubblicità): 7,99$ al mese

- Disney+ Premium (senza pubblicità): 10,99$ al mese e 109,99$ all'anno.

- Hulu Premium (senza pubblicità): 14,99$ al mese

Gli ADV permetteranno quindi, semplicemente, di evitare il rincaro dall’8 dicembre. Non ci saranno annunci pubblicitari nei programmi per la fascia elementare e materna.