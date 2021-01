Disney+, ecco i primi contenuti Star per adulti: Lost, Griffin, HIMYM e molto altro

Come annunciato nel corso dell'Investor Day, il 23 febbraio Star diventerà il sesto brand a essere incluso al catalogo Disney+ permettendo agli utenti di usufruire di contenuti di ampio respiro, rivolti soprattutto ad un pubblico adulto.

Star va ad aggiungersi ai già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney, e offrirà moltissimi contenuti televisivi e cinematografici dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television. Sembra che il prezzo della piattaforma streaming non verrà modificato per il momento, i clienti possono infatti abbonarsi a Disney+ a €6,99 al mese o €69,99 all’anno. Nei prossimi mesi dovrebbe però essere aumentato a €8,99. Inoltre con i nuovi aggiornamenti dell'app, verrà inserito il parental control che limiterà l'accesso da parte dei più piccoli a contenuti pensati prettamente per adulti.

Di seguito potete dare un primo sguardo ad alcuni dei titoli Star che verranno sicuramente incrementati nei prossimi mesi. Entreranno a far parte del catalogo:

Big Sky

Love, Victor

24

Lost

Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane

I Griffin

How I Met Your Mother

Prison Break

X-Files

Atlanta

Die Hard (franchise cinematografico)

Isomma un catalogo sempre più ricco, che a partire da quest'anno potrà contare anche sulle attesissime serie del Marvel Cinematic Universe e sui vari spin-off del franchise di Star Wars. Riusciranno le altre piattaforme streaming a competere? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.