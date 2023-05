Disney: ecco i primi titoli pronti a sparire da Disney+, da Willow a Y: The Last Man

Come suggerito dal cambio di strategia della Disney, il colosso dell'intrattenimento presto rimuoverà alcuni contenuti dalle sue piattaforme streaming (ovvero Disney+ e Hulu) in modo da poterli rivendere altrove per trarne quei profitti che non è riuscita a generare in un primo momento. Tra le serie che spariranno anche Willow e Y: The Last Man.

Come riportato da Deadline, è arrivata una prima lista di contenuti che presto verranno rimossi da Disney+ e Hulu (ricordiamo che in Italia c'è un'unica piattaforma per entrambi, anche se non tutti i contenuti Hulu sono presenti).

Tra questi segnaliamo Willow, Big Shot, Turner & Hooch, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The Mysterious Benedict Society e The World According to Jeff Goldblum per quanto riguarda Disney+ e Y: The Last Man, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol e Little Demon per quel che riguarda Hulu.

La mossa, che comporta una svalutazione dei contenuti compresa tra 1,5 e 1,8 miliardi di dollari, è stata annunciata durante la recente conferenza stampa Disney del 10 maggio. "Stiamo rivedendo i contenuti dei nostri servizi DTC per allinearli ai cambiamenti strategici del nostro approccio alla cura dei contenuti", aveva dichiarato la direttrice finanziaria Christine McCarthy. In quel momento non erano stati forniti dettagli sui contenuti che sarebbero stati rimossi.

La Disney è l'ultima azienda del settore dei media a eliminare i contenuti dalle sue piattaforme di streaming in una misura di riduzione dei costi, mentre l'intera industria sta ripensando ai costi e alla strategia in questo settore con una rinnovata attenzione alla redditività. Warner Bros. Discovery ha rimosso varie serie da HBO Max, e anche AMC e Showtime hanno subito un ridimensionamento simile.

"Ci hanno dato sei mesi. Neanche", ha twittato giovedì lo scrittore John Bickerstaff, co-sceneggiatore dell'episodio 3 di Willow. "Questo business è diventato assolutamente crudele". Ricordiamo che Disney ha cancellato Willow dopo una stagione.

"Beh, tu lavori a qualcosa per anni, ci metti il cuore e l'anima, come fanno centinaia di altri artisti. Lo realizzi durante una pandemia globale, lontano da casa. Poi viene cancellata prima ancora che abbia la possibilità di finire la messa in onda", ha twittato Eliza Clark, showrunner di Y: The Last Man di Hulu. "Infine, viene fatta sparire...".