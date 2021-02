Disney+, ecco quando arriveranno Star Wars: The Bad Batch e Monsters at Work

Oggi è tempo di annunci in casa Disney+. Dopo aver annunciato il giorno di arrivo della serie Marvel Loki, il servizio streaming della Casa di Topolino ha ora svelato anche le date di uscita di Star Wars: The Bad Batch e Monsters at Work.

La prima, sequel/spin-off di The Clone Wars incentrata sul gruppo di cloni geneticamente modificati introdotto all'inizio della settima e ultima stagione della serie animata, approderà nel catalogo del servizio il 4 maggio in occasione dello Star Wars Day. Il secondo episodio sarà reso disponibile il 7 maggio, mentre i successivi arriveranno regolarmente ogni venerdì. Star Wars: The Bad Batch avrà come produttori esecutivi Dave Filoni, Arhena Portillo, Brad Rau (che sarà anche supervisore alla regia) e Jennifer Corbett, anche autrice principale della sceneggiatura. Carrie Beck sarà coproduttrice esecutiva e Josh Rimes sarà produttore.

Per quanto riguarda Monsters at Work, in arrivo su Disney+ il prossimo 2 luglio, si tratta di una serie animata ambientata sei mesi dopo gli eventi del film Pixar originale, Monsters & Co, e seguirà la transizione della città di Mostropoli all'energia alimentata dalle risate invece che dalla paura. Nel cast dello show troveremo gli immancabili Billy Crystal nei panni di Mike Wazowski e John Goodman in quelli di Sulley; ci saranno inoltre John Ratzenberger a dare voce allo Yeti, Jennifer Tilly a doppiare Celia e Bob Peterson come voce di Row, la rotella gemella di Rose. Qui potete trovare tutte le ultime novità su Monsters at Work.



Intanto, Ming-Na Wen ha confermato che presterà la voce alla sua Fennec Shand di The Mandalorian in The Bad Batch.