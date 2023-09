Disney+, questa raccapricciante serie horror giapponese tornerà per la stagione 2

Nonostante i numerosi tagli al personale operati dalla Disney negli ultimi mesi e le diverse cancellazioni operate sul suo catalogo, qualche prodotto tra quelli non ad altissimo budget riesce comunque a raggiungere una nicchia di appassionati in grado di garantirne il rinnovo. Questo è quello che è accaduto a questa serie horror tratta da un manga.

La Disney ha dato il via libera un po' a sorpresa alla seconda stagione della serie drammatica e horror giapponese Gannibal.

Ambientata in un villaggio giapponese immaginario, la prima stagione di Gannibal ha visto l'agente di polizia Agawa Daigo, recentemente trasferito, arrivare nella sua nuova casa come un uomo distrutto. Lottando con il senso di colpa per un evento che ha traumatizzato sua figlia, le cose sono iniziate in modo promettente per il nuovo arrivato, prima che una serie di eventi allarmanti portasse rapidamente Agawa all'orribile consapevolezza che c'era qualcosa di profondamente sbagliato negli abitanti del villaggio e nella misteriosa famiglia Goto.

È confermato il ritorno di Yagira Yuya ("Nobody Knows") nel ruolo del poliziotto Agawa, mentre Kasamatsu Sho torna nel ruolo di Goto Keisuke, il capo della famiglia Goto, e Yoshioka Riho nel ruolo di Agawa Yuki, la moglie forte e solidale di Agawa. L'interpretazione di Yagira gli è valsa una nomination come miglior attore agli Asia Contents Awards & Global OTT Awards del Busan International Film Festival.

La seconda stagione vedrà anche il ritorno dello sceneggiatore e candidato all'Oscar Oe Takamasa, del regista Katayama Shinzo e del produttore Yamamoto Teruhisa, produttore del film Drive My Car, vincitore del premio Oscar nel 2022.

La società afferma che Gannibal è la serie originale più vista su Disney+ in Giappone nel mese successivo alla sua prima messa in onda (in base alle ore di streaming). Gannibal è stata diffusa su Disney+ nel dicembre 2022 e ha avuto una durata di sette episodi. È disponibile anche su Hulu.

"Gettata in un ambiente ostile con suspense dietro ogni angolo, la prima stagione ha gettato il pubblico su una montagna russa di emozioni prima di lasciarlo sospeso su un cliffhanger da cardiopalma", ha dichiarato Disney in un comunicato. "Nella seconda stagione, il pubblico potrà scoprire altri terribili segreti del villaggio e se Agawa ha le carte in regola per sfuggire all'impossibile e consegnare la nefasta famiglia Goto alla giustizia".