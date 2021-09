Disney+ regina dello streaming: con Crudelia battuta la concorrenza di Netflix

Dopo un 2020 povero di soddisfazioni, il 2021 è stato un anno con i controfiocchi per Disney+. Al di là delle molteplici produzioni targate Marvel, la piattaforma streaming ha potuto contare su varie novità che hanno riscosso un immenso successo. In cima alla lista troviamo sicuramente Crudelia.

Il film con Emma Stone è risultato essere il programma più visto degli ultimi mesi, riuscendo a raggiungere 813 milioni di minuti di visualizzazioni nella sola settimana corrente negli Stati Uniti, e ciò significa quasi 300 milioni in più rispetto al secondo posto della classifica detenuto dal film Netflix Sweet Girl.

Settembre ha portato molte novità al catalogo di Disney+ e tra queste c'è stata l'attesissima Y: The Last Man, una serie post apocalittica in cui un misterioso cataclisma ha sterminato la vita sulla terra, uccidendo tutti gli uomini di ogni specie. Solo un uomo sembra essere sopravvissuto e vaga per la terra alla ricerca di altri suoi simili.

Ma sicuramente non è finita qui, sono ancora molte le serie Marvel che arriveranno su Disney+ tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Tra queste vi è sicuramente Hawkey pronta a debuttare il prossimo novembre sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino. Netflix riuscirà a tenere il passo? Noi pensiamo proprio di si! Le novità presentate al TUDUM promettono piuttosto bene.